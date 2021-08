Si avvicina la prima amichevole della seconda rassegna di questa estate 2021 per la Lazio. In quel di Marienfeld i biancocelesti affronteranno alle ore 18:30 il Meppen, squadra di terza divisione tedesca. Mister Sarri ha preparato il match stamani con le consuete prove tattiche. Si procede con doppie sedute anche in Germania per la Lazio che finalmente potrà schierare anche i rientranti dalle nazionali. Quest'oggi è infatti previsto l'esordio in questo pre-campionato di Acerbi, Immobile e Correa, quest'ultimo al centro delle voci di mercato, ma regolarmente partito con i compagni e schierato finora come esterno sinistro da Sarri.