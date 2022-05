Lazio al lavoro con l'Atalanta per Carnesecchi. Si cerca di trovare una quadra sulla formula per il trasferimento. Il portiere gradisce la destinazione, ma il club orobico chiede tra i 10 e i 15 milioni per il suo cartellino. E ha già fatto sapere che se non verrà soddisfatta la richiesta, il ragazzo potrebbe anche restare in prestito alla Cremonese - con cui si è guadagnato la promozione in Serie A quest'anno - un'altra stagione.



I biancocelesti potrebbero orientarsi su una soluzione simile per portare il classe 2000 a Formello. Tra le formule al vaglio c'è infatti proprio quella del trasferimento a titolo temporaneo. Un accordo che potrebbe anche essere biennale con obbligo di riscatto. Resta nel frattempo sempre in piedi l'alternativa Vicario, corteggiato però fortemente anche dalla Fiorentina.