La Lazio continua a prepararsi per la sfida contro il Crotone prevista venerdì alle ore 15:00 allo stadio Olimpico. I biancocelesti hanno recepito il messaggio del presidente Lotito ieri pomeriggio a Formello. Serve cambiare rotta dopo una sola vittoria e quattro ko nelle ultime cinque giornate. Il patron biancoceleste non ha risparmiato nessuno, neanche il mister Inzaghi e il ds Tare. Con questi ultimi si è intrattenuto in un lungo colloquio dopo la seduta pomeridiana di ieri.



ACCENNO DI TATTICA - Stamani invece appuntamento alle 11:00 sul secondo campo di Formello. Ancora presente Radu. Sempre più vicino il suo rientro ufficiale in gara. Inzaghi ci sta già pensando in ottica Crotone. Il piano b invece prevede al massimo qualche minuto in campionato per poi inserirlo titolare contro il Bayern Monaco, come da programma iniziale. L'allenamento odierno è stato prevalentemente tecnico con qualche accenno di tattica, compresa la partitella conclusiva.



LEIVA GESTITO, RISPUNTA LAZZARI - Mentre il resto dei compagni effettuava il possesso palla, in separata sede si sono disimpegnati due titolarissimi della Lazio di Inzaghi. In primis Leiva, protagonista di un defaticante e domani atteso col resto della squadra. Primo allenamento sul campo invece per Lazzari dopo l'elongazione al polpaccio rimediata contro il Bologna. L'ex Spal punta al ritorno di Champions Laegue contro il Bayern. Assenti infine quest'oggi Luiz Felipe e Armini.