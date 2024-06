Euro 2024, paura ad Amburgo: minaccia i tifosi con ascia e molotov, ferito da un colpo di pistola sparato dalla polizia

AFP or licensors

. Ad Amburgo, dove alle 15 andrà in scena la sfida ditra lae l’, un uomo ha riportato una ferita da arma da fuoco in seguito ad un colpo di pistola sparato dalla Polizia locale. L’episodio è accaduto nel quartiere. L’individuo in questione protagonista stava minacciando i tifosi presenti con un’ascia e una bottiglia molotov, costringendo le forze dell’ordine ad entrare in azione.Secondo quanto riferisce la Bild, la Polizia ha prima provato a fermare l’uomo con uno spray al peperoncino e poi è intervenuta con un’arma da fuoco. Stando a quanto riferiscono fonti interne alle autorità, un agente di Polizia avrebbe sparato un solo colpo di pistola per fermare l’aggressore, a cui ne hanno fatto seguito altri fino a quando l’uomo non è caduto a terra dopo essere stato ferito ad una gamba.

Auf #StPauli kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen hat eine Person Polizeikräfte mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht. Die Einsatzkräfte machten in der Folge von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der Angreifer wurde dabei verletzt und… pic.twitter.com/gSCVwbq2NH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 16, 2024

L’uomo pare fosse intenzionato a far esplodere la bottiglia molotov nella fanzone di Reeperbahn. Sul posto sono presenti circa 200 agenti di polizia per evitare scontri tra le tifoserie.