La Lazio deve pensare a rinforzare la fascia destra. Il ds Tare starebbe lavorando per regalare ad Inzaghi una rosa di alternative più valide a Marusic su quel versante del campo. Ma deve anche sfoltire la rosa.



MERCATO LAZIO - Come riportano i media turchi, la Lazio avrebbe offerte lo spagnolo Patric in Turchia, in particolar modo al Besiktas. In questo modo da quella parti si libererebbe una casella da riempire a gennaio.