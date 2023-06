Dopo tante voci di mercato che si sono inseguite negli anni,: il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024, piace a tanti club ma - al momento -, il Sergente è il grande desiderio di Inzaghi che vede un centrocampo con lui e Barella mezz'ali e Calhanoglu spostato definitivamente in mezzo. E senza Brozovic, per il quale c'è una tentazione Arabia.- Tra Inter e Lazio per Milinkovic al momento non c'è nulla, se i nerazzurri dovessero decidere di affondare il colpo per Sergej dovranno impostare la trattativa da zero ma dal fronte biancoceleste - a differenza degli anni scorsi -. La cifra richiesta si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro. Se Milinkovic dovesse davvero salutare la Lazio dopo otto anni, il club non vuole farsi trovare impreparato e sta già valutando alcuni profili come eventuali sostituti.- Tra i nomi che piacciono di più c'è quello di Lewis Ferguson del Bologna. Il centrocampista scozzese ha totalizzato 7 gol stagionali, è stato uno dei giocatori-chiave di Thiago Motta che l'ha quasi sempre schierato sulla trequarti; classe '99, l'allenatore non vorrebbe farne a meno ma la Lazio l'ha individuato come possibile sostituto di Milinkovic. I rossoblù l'estate scorsa hanno investito circa 3,5 milioni per prenderlo dall'Aberdeen, di fronte a un'offerta convincente potrebbero valutare la cessione. Ferguson piace alla Lazio e non solo, sul giocatore ci sono anche alcuni club esteri che stanno monitorando la situazione e potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane.