, quando i giornalisti hanno evidenziato la lunga durata dell’incontro, macon idee più chiari e alcuni punti già sviluppati. Ma procediamo per ordine.Come prima cosa, il presidente Steven Zhang, l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio, insieme al suo vice, Dario Baccin, si sono complimentati con il tecnico per la stagione e per la grande finale disputata contro il City a Istanbul, soprattutto con Zhang.Il tecnico nerazzurro si è presentato al vertice con idee chiarissime:, che si è promesso ai nerazzurri. Va però trovata l’intesa con Lotito, operazione mai semplice, e proprio per questo Ausilio sta parallelamente portando avanti i discorsi con il Sassuolo per Frattesi, potendo contare sulla possibilità di poter inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica. Quando parliamo di pilastri intoccabili, ci riferiamo a Lautaro, Lukaku, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Acerbi e soprattutto. Troppo importante, il portiere camerunense, per diversi aspetti, su tutti quello della leadership acquisita, è uno che non ha paura di niente e trasmette sentimenti positivi ai compagni. Un campione. E poi per l’impostazione dal basso, nessuno, o pochi, in Europa, può contare su portieri con piedi come quelli di Onana.Di fronte a certe richieste,Zhang vuole mantenere competitiva la rosa nerazzurra, ma senza escludere eventuali cessioni eccellenti. In viale della Liberazione hanno detto sì anche a Milinkovic Savic, ma prima sarà necessario cedere, probabilmente Brozovic.Anche perché Inzaghi sa che Onana, il calciatore per lui più importante, potrebbe anche essere il primo a partire per via di quei discorsi già impostati con il Chelsea., probabilmente, questa volta, in presenza dell’agente, assente ieri. Sarà un’estate lunghissima, che potrebbe anche regalare grandi colpi.