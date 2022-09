È in questo momenti che il vuoto lasciato da Peruzzi si avverte di più. L'edizione odierna de Il Tempo, analizzando il momento in casa Lazio, evidenzia quanto sarebbe importante avere una figura carismatica di riferimento, che faccia da raccordo tra società, staff e squadra.



L'addio con l'ex portiere è stato improvviso e non senza acredine. Ma il suo apporto come club manager durante l'era Inzaghi ha permesso di mediare e risolvere diverse situazioni delicate, nei rapporti all'interno dello spogliatoio. Al suo posto non è stato messo nessuno e, secondo il quotidiano, è anche per questo che si sono viste esternazioni sopra le righe da parte del tecnico e di alcuni giocatori sia l'anno scorso sia in questo avvio di stagione. Il dibattito se reintrodurre qualcuno in quel ruolo è aperto più tra i tifosi - che tramite social invocano la presenza di altre loro beniamini del passato, come Signori o Di Vaio - che non a Formello. Per il momento infatti l'opzione di introdurre nuovi elementi dirigenziali non è presa in considerazione. Si continuerà a percorrere altre vie per spegnere i malumori volta per volta. Sperando che funzioni.