Riprendono gli allenamenti a Formello. Dopo i due giorni di riposo pe Pasqua e Pasquetta, la Lazio si è ritrovata oggi nel centro tecnico per iniziare a lavorare in vista del big match contro il Milan di domenica prossima. Seduta di scarico in palestra per chi era in campo sabato col Torino, sgamabta atletica per gli altri.



Assenti ancora Patric e Pedro. Il difensore si è recato in Paideia, per sottoporsi ad alcuni esami e capire l'entità dell'infortunrio alla coscia e i relativi tempi di recupero. L'ala invece dovre tornare a disposizione per la sfida ai rossoneri. Sarri ci spera e potrebbe rivederlo in campo già domani per la doppia seduta in programma alle 11:00 e alle 15:30.