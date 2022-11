Vacanze finite per la. Come mostrato dalla stessa società sui canali social ufficiali, i biancocelesti si sono ritornati al lavoro. Oggi i primi test fisici all'Isokinetik, che proseguiranno anche domani. Da venersì si ricomincia a sudare in campo., compresi Lazzari, Zaccagni e Immobile che ormai hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni. Unici assenti Vecino e Milinkovic impegnati ai mondiali. Si uniranno al resto del gruppo solo dopo Natale.