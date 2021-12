Luiz Felipe non dovrà essere uno Strakosha bis. Questo l'obiettivo sul fronte rinnovi in casa Lazio, raccontato oggi dal Messaggero.



Il centrale è in scadenza a fine stagione. I suoi numeri e la continuità mostrata nel 2021 hanno attirato l'attenzione di molti club, in Italia e soprattutto all'estero. Il Betis Siviglia in particolare sembra stia già avanzando le prime lusinghe.



Come al portiere albanese, anche al centrale italo-brasiliano è stato proposto il prolungamento di contratto. A differenza dell'estremo difensore, nel suo caso non c'è stato un rifiuto netto. Si continua dunque a trattare, su cifre vicine ai 2 milioni di euro, stando a quanto scrive il quotidiano romano. Uno stipendio al livello dei top player in rosa, per arrivare presto ad una fumata bianca. Al contrario, vederlo partire a 0 a fine anno sarebbe un duro colpo da digerire, in particolare per i tifosi.