: siete talmente abituati a sentirvi snocciolare nomi su nomi, trattative, segreti di stato, infiltrazioni di procuratori, che oramai appena leggete mercato il dito si fa sudato,. Ci sta, ed è il bello delle sessioni di calciomercato, ma questa è la pagina sbagliata per sconcertanti rivelazioni scottanti, ci sono già i miei bravissimi colleghi a darvi la vostra ora quotidiana prima di rassegna, e poi le vostre orazioni sui varie compagnia cantante. Lo so, vi ho illuso con un titolo un po' catchy, ma sappiatelo: l'ho fatto per una giusta causa. Perché in fondo, dentro di voi, lo sapeteVoi volete i nomi, io vorrei puntare su un'altra cosa.ma di poterli comunque centrare. Mi spiego: non c'è un giogo su questa squadra. L'ambiente, la tifoseria, in qualche modo ha riposto inuna buona dose di fiducia e credito. Si tratta di una rarità, ma, con il passare della stagione, questo credito un pochino, come è naturale e forse giusto, si è eroso.ma senza stare sempre a puntare il dito.nel calcio moderno, ma forse è l'anno giusto per costruire, è il modo giusto per farlo. Non dipendiamo dal dinamico duo, non dipendiamo dal mercato, non dipendiamo dai piazzamenti. Dobbiamo cominciare a ripensare allo stadio,. Dobbiamo chiederlo ai nostri anziani, ai nostri genitori: come si tifava una Lazio senza piazzamenti, senza trofei? Questo senza deresponsabilizzare, senza abbassare la guardia.ecco, al netto del COVID, dei problemi, dei non abbonamenti, il 2022 sarebbe bello passarlo allo stadio. Sarà un anno di costruzione anche di un nuovo modo - per alcuni lo stesso modo, ma sono pochi - di vivere di nuovo questa maglia, questa squadra.Ora dirò invece una cosetta che vado ripetendo, e che riguarda le cessioni: gennaio sarà l'occasione di mollare questo concetto di Sarrismo, questo allenatore, perfino questa piazzaFacendo un rapido calcolo, solo Lazzari alla fine è totalmente fuori dal progetto tecnico e dal 4-3-3. Veramente lui è sprecato in questo modulo, che non lo valorizza.anzi è stato uno dei perni della Lazio di Inzaghi, ma ci dobbiamo dire la verità, farlo giocare come terzino è un po' umiliante per lui e per noi che guardiamo. L'altro nome che è sospeso è sempre quello.Lo dico con dolore, ma Luis Alberto dovrà decidere da che parte stare. Io spero con tutto il mio cuore e la mia anima che questo spagnolo folle e visionario e iper tecnico ci scelga di nuovo. Per l'ennesima volta. Vederlo in panchina è una disgrazia estetica, ma forse per lui c'è speranza, perché alla fine il suo calcio conquista, lo sappiamo bene. Sta anche a Sarri ritirarlo dentro, farlo sentire importante, costruire con lui qualcosa di nuovo. Se dovesse andare viaMa se invece è lui, è questo spagnolo sempre verticale, anche spinoso, ma meraviglioso, che vuole andare via, che vada. Questo è il calcio moderno, non ci piace, non piace a nessuno, ma basta trattenere gente che non ci vuole. Che il 2022 ci regali pure giocatori che hanno voglia di stare qui fino in fondo, fino all'estremo, fino a pensarci 1000 volte prima di farci il segno di stare zitti.