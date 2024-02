Lazio, 'Sinceramente' di Annalisa diventa un nuovo coro. E la cantante mette 'mi piace'

Tommaso Fefè

"Sinceramente", di Annalisa, è la prima canzone di Sanremo 2024 a diventare un coro da stadio in Serie A. A crearlo sono stati i sostenitori della Lazio, che sul web hanno fatto circolare in questi giorni le parole poi intonate ripetutamente nell'ultima trasferta vittoriosa a Torino, come dimostrano diversi video che girano sui social. E proprio tramite Instagram la stessa cantante ha messo un mi piace alla notizia.



Il ritornello "quando quando quando" è diventato un "Lazio Lazio Lazio" e continua con: "quando parto, anche se non so quando torno, ho bisogno di tifare per te. Sto tifando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro. Di nuovo sopra un treno. E avanti Lazio Lazio Lazio...". L'artista deve aver gradito il goliardico omaggio - per di più, una volta tanto, scevro da volgarità; cosa rara nel mondo del calcio oggigiorno - consapevole anche che il ritmo della sua canzone, arrivata terza al Festival e già diventata un tormentone nelle radio, si presti facilmente a rivisitazioni di questo genere. Il like è arrivato sotto al post del canale ufficiale di Sport Mediaset, che riportava proprio il coro dei laziali tra le curiosità del momento, taggando anche il profilo ufficiale di Annalisa stessa.