Jordan Lukaku resta in uscita dalla Lazio. Ieri visite a Paideia e Isokinetic, il belga lascerà comunque la società biancoceleste: l'ex Anderlecht è sul mercato, scrive Il Tempo. Lui vorrebbe andare in Premier League dove milita, in casa Manchester United, il fratello Romelu. 10 milioni di euro almeno la richiesta di Claudio Lotito, per adesso si è fatto sotto solo il Leicester City con una proposta però non ritenuta soddisfacente dai capitolini.