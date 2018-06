Lo ammira, sono stati compagni ai Reds, ma Lucas Leiva non si muove da Roma, parola di uno che lo conosce benissimo, il suo ex capitano Steven Gerrard. L'ex Liverpool è pronto al suo esordio in panchina con i Rangers di Glasgow. Da qualche settimana sui tabloid campeggia la voce di un possibile arrivo in Scozia del centrocampista della Lazio Lucas Leiva. La forte amicizia con Gerrard aveva fatto scattare l'allarme nell'ambiente Lazio: nulla di cui preoccuparsi, ci pensa Gerrard stesso a gettare acqua sul fuoco.



LEIVA RANGERS - Il nuovo allenatore dei Rangers, ai microfoni del ‘Daily Record’, ha rispedito indietro ogni illazione sul possibile futuro di Leiva ai Rangers:“Non è possibile acquistarlo. Lucas ha appena vinto il premio come ‘Giocatore dell’anno’ alla Lazio e sono sicuro che il suo stipendio è troppo alto per noi e molto buono per lui. Non penso dunque che sia una trattativa fattibile”.