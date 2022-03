Svuotare l'infermeria prima del. Questo l'obiettivo in casa, per arrivare alla stracittadina con tutta la rosa a disposizione ( salvo squalifiche da evitare , ndr).Al momento ci sono solofermi ai box. Entrambi saranno out col Cagliari e molto probabilmente anche contro il Venezia. Si sfrutteranno le settimane complete di lavoro a Formello per permettere loro di recuperare a pieno e rientrare per l'ultimo delicatissimo match prima della sosta per i play-off della Nazionale.Chi invece sarà disponibile da subito è. Lo spagnolo, che ha stretto i denti nelle settimane scorse per un'infiammazione tendinea alla caviglia, dopo qualche giorno fermo lontano dai campi. Sarri doserà le forze di tutti i suoi uomini ora che non ha più ingombri infrasettimanali e - se riuscirà ad avere tutta la rosa al completo come raramente è successo in stagione - potrà anche gestire le rotazioni.