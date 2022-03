Cagliari e Venezia prima del derby. Questo il calendario della Lazio a marzo, che per evitare di avere squalifiche in vista della stracittadino dovrà stare attenta ai cartellini nelle prossime due partite. Al momento sono quattro i diffidati: Luiz Felipe, Marusic, Pedro, Zaccagni.



STRATEGIA Con un giallo sabato prossimo questi sarebbero costretti a saltare la sfida successiva con i lagunari. Ma poi tornerebbero a disposizione per il big match del 20. Difficile però credere che tutti si facciano ammonire volontariamente per non correre rischi. Perché comunque i 3 punti sono importanti contro la Roma come contro le altre. E di emergenze in rosa Sarri ne ha già dovute affrontare troppe quest'anno. Inoltre da lunedì prossimo potrebbero sempre aggiungersene altri alla lista, vanificando un'eventuale simile strategia. Al prossimo cartellino scatterà infatti la diffida per Patric, Basic e, soprattutto, per due big come Milinkovic e Immobile.



IL CONTO DEI GIALLI La squalifica arriva al 5° cartellino ricevuto. Gli ultimi quattro elencati, più Reina e Lazzari (che però non giocheranno, ndr), sono tutti a 3. Per loro l'imperativo è contenere l'irruenza e la foga contro i sardi ed evitare così ogni pericolo di dover guardare dagli spalti la partita contro i giallorossi.