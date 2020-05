La Lazio segue da vicino Rodrigo De Paul. Il suo arrivo tuttavia è possibile a una sola condizione: l'addio di Sergej Milinkovic-Savic. Il club, però, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il centrocampista serbo e anzi, l'accordo per il rinnovo di contratto è già stato trovato e deve essere solo annunciato ufficialmente. Per questo al momento il nome dell'argentino non è in cima alla lista del direttore sportivo Tare.