La Lazio mette la freccia e sorpassa la Roma. La penultima Coppa Italia la squadra biancoceleste l'ha vinta proprio nel derby, contro l'altra squadra della capitale. La vittoria contro l'Atalanta consegna ai ragazzi di Inzaghi accesso diretto all'Europa League e alla Supercoppa italiana, ma non solo: è il giro di boa di uno storico sorpasso.



SORPASSO LAZIO - La Lazio ha sorpassato la Roma: ha in bacheca più trofei. Ne può vantare 15, mentre la società giallorossa è ferma a 14 da troppo tempo. I tifosi della Lazio hanno un motivo, stracittadino, in più per festeggiare.