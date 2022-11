Ciro Immobile sarà in panchina al derby. L'attaccante della Lazio non era nell'elenco dei convocati questa mattina, ma Sarri ha deciso all'ultimo di cambiare la distinta di gara da consegnare all'arbitro. Il capitano biancoceleste, fermo per infortunio dalla gara contro l'Udinese, anche se non è ancora in condizione di poter scendere in campo, ha insistito per restare vicino ai compagni in un match così delicato.



Sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione. Il numero 17 potrebbe farcela per giovedì col Monza. Fosse dipeso da lui avrebbe forzato anche oggi, ma i medici e lo staff hanno imposto la prudenza, per evitare rischi di ricadute. Il bomber di Torre Annunziata si dimostra però ancora una volta leader della squadra nel voler comunque vivere la stracittadina contro la Roma al fianco del resto del gruppo.