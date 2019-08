Ultime uscite, Tare sta lavorando per sistemare un paio di giocatori che hanno già la valigia in mano. Insieme al brasiliano Wallace, tocca al terzino sinistro Riza Durmisi. L'ex Betis ha riscosso molto interesse in Super Lig turca: su di lui si è mosso il Besiktas, ma ultimamente sta prendendo nuovamente quota la pista che porta ad un'altra big anatolica.



MERCATO LAZIO - Durmisi, chiuso a sinistra dall'arrivo di Jony, piace molto al Fenerbahce, che è tornato alla carica. Il club di Istanbul vorrebbe il danese in prestito con diritto di riscatto - la Lazio vorrebbe l'obbligo, Lotito vorrebbe inserire un prestito oneroso da 1 milione con riscatto fissato a 5,5. Il Fenerbahce vorrebbe sborsarne 4.