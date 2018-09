Il calciomercato è finito, e spuntano i primi retroscena. Tare per l'attacco aveva scelto: Wesley Moraes gli sembrava il profilo giusto per sostituire Caicedo. Tare lo ha bloccato a fine maggio, due mesi più tardi ha dovuto rinunciare, lasciandolo in Belgio. Il motivo?



RETROSCENA MERCATO - Come riporta il Corriere dello Sport è stato Simone Inzaghi a chiudere le porte della Serie A al classe '96: non era del tutto convinto delle qualità del brasiliano. L’allenatore biancoceleste ha preferito che la società investisse in altri reparti, preferendo Caicedo e Rossi davanti, già al corrente delle loro qualità, senza dover rischiare un innesto da inserire in un ruolo tanto delicato.