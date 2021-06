Come più volte reso noto negli ultimi giorni, tra le garanzie chieste da Maurizio Sarri alla Lazio vi è il blocco delle cessioni dei big. Per il tecnico di Castelfranco di Sopra sono intoccabili Luis Alberto, Milinkovic, Acerbi e Immobile. Correa è considerato senza dubbio tra i top, ma a differenza dei compagni di squadra precedentemente citati il Tucu con l'offerta giusta potrebbe partire. A tal proposito sembrerebbe esserci stato un primo tentativo. Come riporta Il Messaggero l'Arsenal avrebbe offerto 20 milioni di euro, ma la Lazio avrebbe dubbi a sedersi a tavolino anche con un'offerta di 30 milioni. Serve di più.