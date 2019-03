Lukaku ha già concluso la sua tormentata stagione. Il terzino della Lazio è fermo ai box da mesi, a gennaio il suo trasferimento in Inghilterra, al Newcastle, è saltato. I suoi problemi al ginocchio non sono mai scomparsi, alla fine si è dovuto operare in Belgio. Come riporta Voetbalkrant.com, potrebbe essere proprio per la prospettiva dell'operazione e della lungodegenza che il suo passaggio in Premier è saltato a data da destinarsi. Il terzino sinistro aveva voglia di raggiungere il fratello in Inghilterra, per la sfida tra fratelli bisognerà aspettare. Le sue possibilità di rimanere a Roma, una volta ristabilito, sono bassissime: la Lazio dalla sua parte ha preso Durmisi, che fino ad ora non ha rispettato le aspettative, ma non lo considera al centro del progetto tecnico.