Non ci sono passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio. A riportare la notizia è il sito sololalazio.it. Il calciatore è in scadenza a giugno prossimo. Lotito e Tare vogliono evitare di perderlo a 0, ma i recenti colloqui con l'entourage non hanno ancora portato ad una fumata bianca.



Dopo Capodanno, si legge ancora dalla stessa fonte, è atteso a Roma il procuratore in persona per parlare direttamente con la società. Sul piatto c'è sempre una proposta quinquennale, ma bisogna lavorare ancora parecchio sui bonus e, soprattutto, sulle commissioni. Il difensore vorrebbe vedersi riconosciuto un ingaggio al pari degli altri big della rosa, più o meno tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. La Lazio cercherà durante i prossimi incontri di trovare la formula giusta per accontentare le richieste, ma il tempo stringe. Tra pochi giorni il classe '97 sarà liberò di accordarsi con altri club e il rischio di vederselo soffiare sotto il naso è sempre più alto.