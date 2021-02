Thomas Strakosha apre all'addio. Intervistato da Sky Sports DE, il portiere della Lazio, ormai diventato riserva a causa della titolarità di Pepe Reina, ha dichiarato: "Sono aperto a nuove sfide. Per me Roma è come una seconda cosa, ma la Bundesliga è davvero interessante. Sarebbe sicuramente un'ottima prossima tappa per me".