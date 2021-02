Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: "Noi avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell'Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma la squadra c'è, sta bene e ce le giochiamo alla grande se non perdiamo soldati per strada. Abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto Covid sono cambiate le cose. L'anno scorso ci stavamo giocando lo scudetto, quest'anno siamo rimasti in 12 o 13 in quel periodo nel quale ci siamo qualificati in Champions ma abbiamo perso punti in campionato. Avevamo bisogno di un grande filotto per rientrare e il difficile arriverà domenica. Siamo 4° nonostante le sei vittorie consecutive, probabilmente avevamo perso troppo terreno".



SU LUIS ALBERTO - "L'ultima persona al mondo con cui può arrabbiarsi è il sottoscritto. Voglio fargli un applauso per come è rientrato in dieci giorni, aveva fatto una partita normale ma avevo bisogno di Akpa-Akpro fino a quel momento. Domenica sarà ulteriormente migliorato".



SUL RINNOVO - "Come in tutte le cose devono esserci trattative. Lotito ha fatto la sua offerta, l'ho vista tre giorni fa e non penso che alla fine ci saranno problemi. Il presidente si è comportato benissimo, coi suoi tempi, lo conosco da quindici anni. Siamo a buon punto".