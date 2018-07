Thomas Strakosha, portiere della Lazio, parla a Lazio Style Channel: "Sto molto meglio, ma necessito ancora di tempo per recuperare. Spero di rientrare il prima possibile con il gruppo perché già mi manca il campo. I tifosi sugli spalti sono ancora una volta tantissimi: il gruppo sta lavorando molto bene, siamo carichi perché siamo solidi e forti. Rispetto alla passata stagione, abbiamo imparato dai nostri errori e sappiamo che possiamo migliorare. Champions? Il calcio è composto da cose belle e brutte: dopo aver mancato la qualificazione in Champions contro l’Inter dovevamo pensare subito alla nuova stagione. Lo scorso anno abbiamo patito qualche blackout di troppo e dobbiamo continuare a lavorare per non averne più. Proto? Parla bene l’italiano ed è molto positivo: vanta una grande esperienza e molta qualità. All’interno del gruppo dei portieri c’è un ottimo ambiente. Mercato? Tutte le squadre si stanno rinforzando: chi verrà tra noi sarà il benvenuto, ma siamo già molto forti e crediamo nell’approdo in Champions League. La parata più bella dello scorso anno? Forse quella che ho portato a termine nel match contro l’Atalanta. Quando sono arrivato mi allenavo per essere il titolare di questa Lazio. Sono veramente felice per come si è evoluta la mia carriera in maglia biancoceleste, ora la mia priorità è star bene fisicamente e giocare il più possibile per aiutare la mia squadra".