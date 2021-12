Thomas Strakosha è intervenuto a Lazio Style Channel prima della sfida tra i biancocelesti e il Sassuolo: "Oggi mi aspetto una gara difficile, dovremo stare sul pezzo perché il Sassuolo è pericoloso in ogni situazione. Mancheranno giocatori importanti, ma abbiamo una grande rosa con tanti calciatori che aspettano il proprio turno per fare bene. Dobbiamo lavorare sempre sulla difesa, dobbiamo ritrovare fiducia e serenità, imparando a soffrire come prima".