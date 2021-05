Non è più un segreto ormai che il rapporto tra Thomas Strakosha e la Lazio sia ai minimi termini. In questa stagione il portiere albanese ha perso il posto da titolare in favore di Pepe Reina e di conseguenza, dopo alcuni malumori, come riporta Il Messaggero ha rifiutato il rinnovo circa due settimane fa. Così la Lazio sarà costretta a piazzarlo se non vorrà perderlo a zero nel 2022. Al momento si sta guardando lontano dall'Italia. Si sta lavorando in Bundesliga e in Premier League.