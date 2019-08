Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato al canale tematico del club: "Mi fa piacere che vengano in Italia giocatori forti come Lukaku. Il campionato italiano sta tornando uno dei migliori al mondo, avere giocatori di livello internazionale è una cosa solo che positiva. La Lazio negli ultimi tre anni ha dimostrato che può giocare e vincere con chiunque, ma anche perdere con chiunque. È una questione di testa, per la qualità che abbiamo potremmo lottare sempre per il vertice. Dobbiamo imparare a mantenere la concentrazione. Si è capito che non eravamo più noi stessi l'anno scorso. Ci ha fatto bene finire ottavi, ci ha dato una bella sveglia. Poi la vittoria della Coppa Italia ci ha permesso di entrare almeno in Europa. Non possiamo più perdere punti stupidi, meritiamo di stare in cima alla classifica".