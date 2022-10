Dopo il roboante successo in campionato contro la Fiorentina, la Lazio riabbraccia l’Europa League per non compromettere il cammino in un girone diventato più complicato del previsto. Questa sera, alle 21 (in diretta su Sky Sport e Dazn), la squadra di Sarri ospita lo Sturm Graz per la quarta giornata del Girone F: un gruppo in totale equilibrio, con tutte le squadre (ci sono anche Midtjylland e Feyenoord) a 4 punti.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri



Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer