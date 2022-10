La Lazio affronterà domani in Europa League lo Sturm Graz. L'allenatore degli austriaci, Christian Ilzer, ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Giovedi scorso abbiamo giocato bene. Possiamo riproporre lo stesso approccio. Ci sentiamo in grado di raggiungere il livello della Lazio. È un compito grande ma siamo pronti. Non sono ancora andato in campo. Posso solo dire che la sala stampa è la più grande che abbiamo visto fino ad ora".



NESSUNA SOTTOVALUTAZIONE - "Non credo che la Lazio ci abbia sottovalutato. A Graz erano preparati e con una preparazione forte. L'abbiamo affronta nel migliore dei modi. Siamo stati compatti e abbiamo affrontato una Lazio in forma, si è visto degli ultimi risultati. È una squadra eccellente e domani sarà una grande partita".



SULLA PARTITA - "Come andrà dipende soprattutto da noi. Dobbiamo avere la fortuna e la bravura di superare la prima fase della partita e non fare quello che ha fatto la Fiorentina. Servirà qualità e quantità. Lo stadio è grande ma il campo è sempre lo stesso".



CONDIZIONE FISICA - ""Abbiamo avuto diversi infortunati ultimamente. Abbiamo portato più giocatori del dovuto. Vediamo chi ci sarà domani in campo. Decideremo dopo l'allenamento finale. Dobbiamo essere al massimo della forma