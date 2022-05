allasi può fare, ma serve pazienza. Come scrive oggi Il Tempo, i biancocelesti potrebbero regalare il belga ache stravede per lui. Bisogna però aspettare il momento giusto per affondare il colpo.La trattativa per il rinnovo con ilsembra impantanata. Il 35enne, il cui contratto con gli Azzurri scadrà a tra un mese, sta bene e vorrebbe continuare a giocare per qualche anno ancora.gliene ha offerto uno solo, a cifre più che dimezzate. E le recenti dichiarazioni del patron del club partenope o non fanno ben sperare. C'è una sorta di ultimatum, che scadrà dopo gli impegni delle nazionali a giugno.. Ammesso che quest'ultimo decida di restare comunque in Italia, bisognerà poi discutere di cifre e durata di un eventuale accordo. Un passo alla volta.