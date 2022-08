Sembrava essere l’estate giusta per provare una nuova esperienza professionale e invece anche stavolta tutto si è concluso con un nulla di fatto.nonostante il forte gradimento di Manchester United, Psg e Juventus. Nessuna delle tre però ha mai aperto una vera e propria trattativa per il centrocampista serbo. Motivo? Le alte pretese del presidenteSergej in biancoceleste si sente a casa e non ha mai fatto le bizze pur di forzare la mano per andare via. E anche per questo motivo lo stato maggiore biancoceleste sta studiando da giorni l’offerta per il rinnovo del contratto del Sergente.Sergej e la Lazio, avanti insieme.