Maurizio Sarri non ha ancora comunicato la decisione sul proprio futuro. L'allenatore del Napoli, richiesto dallo Zenit per il dopo Mancini, aspetta e spera nel Chelsea, dove è in bilico la panchina di Antonio Conte.



Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis non è disposto ad aspettare oltre: domani dovrebbe avere un faccia a faccia con Sarri ed entro giovedì incontrare Carlo Ancelotti. La pista alternativa porta a Simone Inzaghi della Lazio che, secondo Tuttosport, in caso di addio dell'attuale tecnico pensa a Domenico Tedesco dello Schalke.