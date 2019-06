La Lazio sta pensando a Yazici, centrocampista del Trabzonspor, visto dai biancocelesti come il perfetto erede di Sergej Milinkovic Savic, sul quale ci sono Juventus e Paris Saint-Germain. Queste le parole dell'agente del classe '97 a LaLazioSiamoNoi.it: "Sì è vero, la Lazio lo segue, sappiamo che c’è gradimento da parte loro. Se a Yazici piacerebbe venire in Italia e giocare in biancoceleste? Certo, perché no, ma non c’è ancora una trattativa tra i club; per questo dobbiamo aspettare".