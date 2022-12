Riparte subito con una doppia seduta il lavoro della Lazio a Formello. Dopo la due giorni di test fisici, oggi gli uomini di Sarri si sono ritrovati nel centro tecnico per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Oltre ai nazionali Milinkovic e Vecino, era assente anche Marcos Antonio, che accusa qualche linea di febbre.



Lavoro atletico ed esercitazioni col pallone tra mattina e pomeriggio anche per Immobile, Zaccagni e Lazzari rientranti dagli infortuni insieme a Patric, che però nella seconda sessione ha fatto differenziato a bordo campo. In gruppo anche Fares e i giovani Renzetti, Coulibaly e Troise. Domani previsto stesso copione, mentre domenica ci sarà solo una sgambata mattutina.