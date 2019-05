Nemmeno il tempo di goderselo, ed è stato già sfregiato, forse per sempre. La Lega Calcio, per celebrare l'accesso in finale di Coppa Italia, di Lazio e Atalanta, ha deciso di effigiare giocatori simbolo ed esultanze delle squadre tramite imponenti murales. Il progetto nasce anche per riqualificare zone più perifiche: a Roma Ciro Immobile è stato immortalato a Ponte di Nona. Tutto annullato dal gesto di un vandalo.



MURALES VANDALIZZATO - Nemmeno il tempo di goderselo: mani ignote hanno gettato vernice sul viso del calciatore, di fatto scempiando l'opera. L'ennesimo gesto incivile che nulla ha a che vedere con il calcio e la civiltà, un'occasione sprecata.