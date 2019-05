Ci sono voluti solo 4 giorni per riempire il settore caldo dello Stadio Olimpico biancoceleste, la Curva Nord. Ed è già febbre finale di Coppa Italia. Nemmeno un seggiolino in Nord è rimasto. Restano a disposizione i Distinti e la Tribuna Tevere, i biglietti a 35 euro sono esauriti.



FEBBRE COPPA ITALIA - Non solo tifosi della Lazio: dei 23mila tagliandi staccati, 14mila saranno tifosi della Lazio, 9mila verranno da Bergamo. Con la vittoria in Coppa Italia la Lazio potrebbe garantirsi quel posto in Europa League che il campionato, ad oggi, non certifica. Dal 7 maggio partirà la vendita libera, con una certezza: in Nord non c'è più posto.