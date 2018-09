Si ricomincia subito, non c'è tempo. Dopo la vittoria contro l'Apollon, la Lazio deve preparare subito la sfida interna contro il Genoa. Una gara fondamentale per continuare a risalire la classifica per Inzaghi e i suoi, che torneranno in campo stamattina.



FORMAZIONE LAZIO - Per la sfida con il Genoa rientreranno quasi tutti i titolari. Correa, che ha saltato la prima di Europa League, squalificato, potrebbe giocare dal 1′: è sfida con Luis Alberto per una maglia, ma potrebbe anche far riposare una mezzala. Berisha potrebbe figurare tra i convocati per la prima volta: ha poche ore per convincere Inzaghi. Continua il lavoro differenziato di Luiz Felipe, che fa passi da gigante, ma difficilmente verrà convocato domenica.