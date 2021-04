Serviva una vittoria e quest’ultima è arrivata contro il Milan. La Lazio si rilancia prepotentemente per la corsa al quarto posto proprio quando si è ritrovata con le spalle al muro. Reazione importante dei biancocelesti i quali virtualmente sarebbero a soli due punti dal quarto posto. Una serata perfetta per festeggiare il ritorno in panchina di mister Inzaghi.



Quest’ultimo però è già concentrato sulla sfida di domenica contro il Genoa. Per questo motivo stamattina ha dato appuntamento ai suoi in campo alle 11:00. Classico allenamento di scarico per chi non ha giocato contro il Milan oppure è subentrato. Ancora assente Caicedo, il quale continua a combattere con la fascite plantare. Non si sono allenati neanche Armini (domani in campo con la Primavera per la finale di Coppa Italia), l’infortunato Escalante e il lungodegente Luiz Felipe. Seduta differenziata per due protagonisti della gara di campionato contro il Milan. Si è trattato di Lazzari e soprattutto Correa.