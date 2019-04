Un giorno di riposo per smaltire i festeggiamenti anti-Milan. La Lazio tornerà in campo per la consueta seduta di scarico, poi da domani comincerà a preparare la prossima sfida contro la Sampdoria a Marassi. Una sfida delicata, che Inzaghi dovrà preparare senza i suoi assi: Luis Alberto e Milinkovic sono squalificati. Il serbo ha anche rimediato una distorsione dura a Milano, dovrà essere valutato attentantamente. Non dovrebbe essere un lungo stop, ma lo valuterà lo staff medico.



ASSENZE PESANTI - Mancherà anche Radu, che si è di nuovo femrato per un problema alla caviglia, ci sarà per la finale di Coppa Italia del 15 maggio, ha scontato il rosso rimediato contro l'inter. Intanto contro la Samp ci sarà Parolo tra i titolari, con Badelj e Cataldi a lottare per l'altra maglia disponibile.