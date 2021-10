Il ritiro ha dato gli effetti sperati in casa Lazio, anche se a sentire Sarri non c’erano molti dubbi. Il tecnico biancoceleste non aveva paura della mancata reazione, ma si attendeva una prova importante contro una squadra ostica come la Fiorentina. Solo con quella sarebbe terminata la “clausura” iniziata con la debacle del Bentegodi contro l’Hellas. Il gol di Pedro è quindi servito non solo per i tre punti, ma anche per scacciare alcune perplessità.



Ora però serviranno le conferme contro due avversari come Atalanta e Marsiglia. Con la Dea ormai dalla finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019 non è più una semplice partita. Da quella sfida in poi si sono susseguite spesso polemiche e tensioni. Per questo la sfida del Gewiss Stadium sarà un big match molto sentito, non solo per la corsa alla Champions.



Mister Sarri inizierà a prepararla solo domani, vigilia della sfida. Ritroverà Gasperini, l’allenatore più affrontato nel calcio professionistico. In attesa di avere tutto il gruppo a disposizione tranne l’infortunato Zaccagni, stamani il tecnico biancoceleste ha diretto insieme al vice Martusciello una seduta interamente tecnica. In campo solamente chi non ha giocato o al massimo è subentrato contro la Fiorentina. Torelli e partitella con le sponde vinta ai rigori ad oltranza dai celesti. Domani toccherà alle prove tattiche.