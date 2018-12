La Lazio deve conservare il quarto posto in classifica, ma nello stesso tempo deve migliorare. Non solo sul canpo, anche sugli spalti, se vuole arrivare in Champions. La squadra di Inzaghi è solo quinta nella classifica di Trasfermarkt relativa all'affluenza negli stadi italiani. Fuori dai posti Champions.



STADIO DA CHAMPIONS - L’Inter è la squadra italiana che guida la classifica con un’affluenza media di 62,073 tifosi, seguono Milan (53,026), Juventus (40,014), Roma (38,889) e Lazio (33,187). I biancocelesti infine hanno totalizzato 265,497 spettatori fino ad oggi.