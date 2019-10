Ciro Immobile tra i migliori cannonieri europei. L'attaccante della Lazio, autore di una doppietta contro l'Atalanta, è tra i più incisivi in Europa: come riporta Lazio Page, Immobile ha segnato 9 reti su 16 totali segnate dalla squadra di Inzaghi. Il 56% dei gol totali dei biancocelesti, quindi, porta la firma dell'ex Torino, Genoa e Pescara. Il migliore in Italia, davanti a Belotti, Mancosu, Berardi e Dzeko; quarto in Europa dietro Diallo, Pukki e Moron, davanti a Lewandowski.