Anche contro la Juventus la Lazio non ha mollato fino alla fine ottenendo allo scadere un altro punto importante in una settimana tormentatissima a causa del caos tamponi. Nel frattempo però, come ha riporta Il Corriere dello Sport, Inzaghi può godersi un primato in tutta Europa. Il club biancoceleste è ormai specialista nelle rimonte: 33 punti conquistati da situazioni di svantaggio, nessun altro club ci è riuscito nei 5 campionati top europei.