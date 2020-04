Clamoroso retroscena nella trattativa per Ianis Hagi, obiettivo della Lazio: i Rangers non vorrebbero pagare la clausola di 5 milioni per riscattarlo, dopo l'ottima stagione in prestito. Come riportano in Belgio, a questo punto potrebbe suonare a festa il registratore di cassa del Genk, di nuovo: i rapporti con il club belga sono ottimi, Tare ha portato in Italia Milinkovic Savic anche grazie alla loro disponibilità.



MERCATO LAZIO - Pagato 4 milioni di euro, Hagi potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 10 milioni alla Lazio: il Genk già pregusta la plusvalenza in tempi brevissimi, grazie al proficuo prestito in Scozia. Per le casse dei Rangers 5 milioni sono troppi: la Lazio vorrebbe spenderne 6-7, ma potrebbe arrivare a 10 grazie all'approdo in Champions League.