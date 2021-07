Mentre si registrano interessamenti per Escalante, la Lazio continua ad attendere la risposta del Bordeaux per Basic. Il ds Tare dopo aver trovato l'accordo col calciatore a 1,5 milioni di euro per 5 anni, ora attende il via libera de Les Girondins. Come riporta Repubblica il club capitolino avrebbe offerto 8 milioni di euro più 3 di bonus. Con l'eventuale sì dei francesi però la Lazio dovrebbe comunque attendere una cessione importante (su tutte quella di Correa) per poter poi spendere.