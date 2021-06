La ricerca degli esterni continua in casa Lazio. Nelle prossime settimane Tare dovrà individuare i profili giusti da mettere a disposizione di Sarri. Già sono molti i nomi emersi. Da Politano a Ilicic, passando per Jovetic, Orsolini e Felipe Anderson. Mentre i colloqui tra allenatore e direttore sportivo continuano, ecco spuntare un outsider. Come riporta Il Messaggero va tenuto sotto controllo l'esterno portoghese del Siviglia, Marcos Paulo Mesquita Lopes, meglio noto come Rony Lopes. In prestito al Nizza in questa stagione ha accumulato 5 gol e 2 assist in 33 partite. Il suo contratto col Siviglia scade nel 2024 ed ha una valutazione di 7 milioni di euro.